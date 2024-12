Za petletno Karolino si starša želita le to, da bi živela

Za petletno Karolino s smrtonosno boleznijo hitrega staranja bi bilo letos najlepše božično darilo gensko zdravilo, ki je že v razvoju. In do končnega zneska dveh milijonov evrov manjka le še 130 tisoč evrov. Karolina je imela skupaj z družino in društvom Viljem Julijan v dveh letih, odkar so ji malo pred božičem odkrili hudo bolezen, že veliko dobrodelnih akcij, prepotovala je širno Slovenijo, na pomoč ji je priskočil tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor. In zdaj, tik pred njenim petim božičem, je vse, kar si družina želi, da ne bi bil zadnji.