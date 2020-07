Za pogin več sto kilogramov rib v ribniku kriva alkohol in žveplo

Ribiči iz Gornje Radgone po petih dneh iz svojega ribnika še vedno pobirajo mrtve ribe. Razloga za pogin med 200 in 300 kilogramov rib naj bi bila alkohol in žveplo, ki so ju odkrili v vodi. Na ribiški družini menijo, da je nekdo iz malomarnosti svoje viške starega vina zlil kar v obcestni jarek, nato pa se je ta onesnažena voda po strugi potoka iztekla v ribnik. Škoda je precejšnja, trajalo pa bo več let, da bodo v ribniku ponovno vzpostaviti ravnovesje rib, kot so ga imeli doslej.