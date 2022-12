Za pomoč gospodarstvu sprejet zakon, vreden 1.2 milijarde evrov

Potem ko so podjetja več kot mesec dni čakala na interventni zakon o pomoči gospodarstvu, so v petek v državnem zboru zakon v višini 1,2 milijarde evrov tudi sprejeli. A veselja med gospodarstveniki po sprejetju ni opaziti, ostro so se odzvali saj pravijo, da tudi subvencije podjetnikom ne bodo rešile težav, ki jih prinašajo visoke ponudbe za zakup električne energije za prihodnje leto. Kot so povedali, od vlade niso želeli velike denarne pomoči, temveč zgolj pogoje, da bodo podjetja v Evropi lahko vsaj konkurirala.