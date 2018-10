V 65. letu starosti je za posledicami raka umrl soustanovitelj Microsofta Paul Allen. Na novico so se že odzvali tudi pri Microsoftu, kjer so zapisali, da je kot soustanovitelj podjetja 'spremenil svet'. Glavni izvršni direktor Microsofta Satya Nadella je poudaril, da je bil Allenov prispevek podjetju in celotni tehnološki industriji nepogrešljiv,