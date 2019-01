Za potop do slavnega Titanika 100.000 dolarjev

Odprava bo trajala 11 dni. Začela se bo v mestu St. John's, v kanadski provinci Nova Fundlandija, od koder bodo potniki s helikopterjem poleteli do ladje, kjer jih bo pričakala ekipa, ki bo nato v šestih terminih izvedla potop. Po navedbah družbe OceanGate, je na voljo le še nekaj mest v dveh terminih - med 21. in 30. julijem in med 29. julijem in 7. avgustom. Prvi pustolovci se bodo v globine sicer podali med 27. in 6. julijem.

"Posadki se boste na enem od potopov pridružili kot 'strokovnjak za misijo', po potrebi jim boste tudi pomagali in nudili podporo," so navedli pri ameriški družbi in dodali, da je v vsakem terminu na voljo devet takšnih mest. Tisti, ki se želijo pridružiti ekipi, morajo biti starejši od 18 let in sposobni potovanja po nemirnem morju v majhnem plovilu. Biti morajo prilagodljivi, mobilni in imeti dobro ravnotežje. Pred ekspedicijo se morajo udeležiti tudi posebnega tečaja za to, da so kot potniki lahko prisotni na plovilu, imanovanem Titan. Gre za plovilo, prej znano pod imenom Cyclops 2, s katerim se lahko pet ljudi potopi do globine 4000 metrov., poroča RT.