Za potrebe podjetja v težavah vzela kredit, nato ostala brez službe in z dolgovi

"Najhuje od vsega mi je bilo to, da sta imela letos oba rojstni dan, pa nista dobila tudi ene malenkosti za rojstni dan, ker enostavno nimam, nisem jima mogla nič kupiti, niti narediti torte," pravi mama dveh mladoletnih otrok.

Vse se je začelo, ko se je zaposlila v podjetju, ki je bilo v lasti tujca, tam je delala kot administratorka, poslovali so dobro in se tudi dobro razumeli, prav. "Ko sem bila zaposlena le nekaj mesecev, je prišel na idejo, da bi jaz prevzela podjetje in da bi podjetje bilo prepisano na mene, meni se je to čudno zdelo ampak, ker sem mu zaupala, mu verjela, sem privolila v to."

Za potrebe podjetja, ki je zapadlo v težave, je vzela kredit, ki ga brez rednih prihodkov ne zmore redno odplačevati. "Zato me je že banka začela terjati, vsak dan dobivam nove opomine, nove stvari, obveznosti in potem še obresti," pojasnjuje mama.

Težka situacija tudi za sinova

Službo išče že skoraj eno leto, a neuspešno. Obrnila se je na Center za socialno delo in na Zvezo prijateljev mladine Moste Polje, kjer so ji ponudili materialno in pravno pomoč. "V tem primeru se potem poskuša pomagat družini pri dogovoru z upnikom glede obročnega odplačevanja dolgov, če je to mogoče, če se da kakšne obresti odpisati," pravno pomoč opiše Tjaša Tomažin Raspotnik. "Takoj smo postavili cilje, kje ji lahko pridemo naproti, kaj lahko naredimo, nas pa zelo skrbi, kako bo mama rešila te težave," dodaja Živa Logar iz ZMP.

Mamo pa najbolj skrbi za sinova, ki zelo čustveno preživljata težek položaj, v katerem so se znašli, zato potrebuje pomoč, da bo otrokoma lahko nudila dostojno in varno otroštvo in prihodnost. "Včasih sem bila jaz tista, ki sem vsem pomagala, ni važno, na kakšen način, če je kdo rabil pomoč, sem bila tam, zdaj sem pa jaz na tem mestu."