Za prelepo fotografijo se skriva žalostna zgodba

Intan Syari bi morala pred dnevi postati žena in se s svojim možem fotografirati v poročni obleki, a na poročni fotografiji je sama. Zaročenec je bil namreč eden izmed potnikov letala, ki je konec oktobra strmoglavilo. S fotografijo je Syari izpolnila zadnjo željo svojemu dragemu.

Intan Syariin Rio Nanda Pratama bi se morala 11. novembra poročiti, vendar je njeno srečo pretrgala kruta usoda. Pratama je namreč umrl na poti na poroko, ko je letalo letalske družbe Lion Air , 29. oktobra, kmalu po vzletu v Džakarti, strmoglavilo. Syari je zaročencu želela izpolniti še zadnjo željo, zato se je postavila pred fotoobjektiv v poročni obleki in s poročnim prstanom na roki. "Četudi občutim žalost, ki je ne morem opisati, se smejem zate," je zapisala na Instagramu. "Ne smem biti žalostna, ampak moram biti močna, kot si mi vedno govoril naj bom." Syari je v prejšnjih objavah na Instagramu zapisala, da je zaročenca poznala 13 let in ga opisala za "prvo ljubezen".

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Fotograf, ki je posnel fotografije in jih nekaj tudi objavil na internetu, je pojasnil zgodbo za nastankom fotografij. Par se je poznal še iz šole, poročno obleko pa sta izbrala le nekaj tednov pred nesrečo. Prav tako sta se takrat odločila tudi za fotografiranje. Pratama, zdravnik, se je udeležil seminarja v Džakarti in preden je odšel, se je hecal, kaj naj zaročenka naredi, če bi zamudil. "Če se ne vrnem do 11. novembra, moraš vseeno obleči poročno obleko, ki sem ti jo izbral. Lepo se naliči in zahtevaj bele vrtnice. Fotografiraj se in mi fotografije pošlji."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke