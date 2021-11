Za rakom trebušne slinavke letno zboli več kot 410 ljudi

Prva prioriteta našega zdravstva so še vedno porodnice in onkološki bolniki, če se to ustavi, se ustavi vse, je bila jasna predstojnica Infekcijske klinike, doktorica Lejko Zupanc. Pravočasna diagnostika in zdravljenje sta pri raku ključna in četudi vselej ne pripeljeta do popoldne ozdravitve, lahko pomembno podaljšata čas in kakovost življenja bolnikov. Tudi bolnikov z rakom trebušne slinavke, ki velja za enega najbolj smrtonosnih rakov. V Sloveniji za njim vsako leto zboli več kot 410 ljudi, približno 385 jih umre. Milena Ličen je za bolezen izvedela pred dvema letoma in zaveda se, da je med redkimi srečneži, ki toliko časa po diagnozi še živijo.

