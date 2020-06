Za rešitev enega življenja potrebna kri kar 30 krvodajalcev

Ob prometni nesreči je ob reševanju življenja ponesrečenca ključno, da imajo zdravniki na voljo dovolj krvi, porabi se je tudi do 30 enot, kar pomeni, da je za rešitev enega življenja potrebnih 30 krvodajalcev. Prav na današnji dan pred 75 leti so v Sloveniji uspešno shranili prve enote krvi. V ta namen obeležujemo slovenski dan krvodajalstva. Slovenci smo pri darovanju krvi med najbolj uspešnimi prebivalci na svetu. Niti enkrat nam ni zmanjkalo zalog krvi in tudi med epidemijo, ko so veljali poostreni ukrepi, smo ohranjali zadostne količine te najdragocenejše tekočine.