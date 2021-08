Za Scola in brata Gasol konec sanj, da bi reprezentančno kariero končali s kolajno

Olimpijske igre vedno pišejo neverjetne športne zgodbe. Najstarejši dobitnik olimpijske medalje je tako Avstralec Andrew Hoy, 62-letni gospod, ki je dobil dve olimpijski kolajni v ekipnem in posamičnem tekmovanju v konjeništvu. Nam so bili bližje košarkarski velikani in tudi veterani. Argentinska košarkarska legenda Luis Scola in Španca, brata Marc in Pau Gasol, so se morali posloviti v četrtfinalu, s tem pa je bilo tudi konec sanj, da bi reprezentančno kariero končali s kolajno.