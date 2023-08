Za silo zakrpali strehe, vrtinec večji del poti opravil zunaj poseljenih območij

Plapolajoče ponjave na odkritih strehah, potrgana električna napeljava, raztresena drva in porušeni dimniki še dva dni po tornadu pričajo o naravni nesreči, kot je vaščani Kosez ne pomnijo.

"Upamo, da bo sanirano ostrešje zdržalo, če ne, bomo morali ponovno sanirati, ker se dejansko dva, tri dni ne bo dalo nič narediti. Notri v hiši pa je tudi že veliko vlage," nam je zaupala prebivalka Kosez. Strehe so za silo prekrite, manjše popravke so na hišah še danes izvajali lastniki sami, krovci, ki so jih prizadeti s težavo dobili, so hiteli popraviti, kar se je popraviti dalo. Čeprav so prebivalci Kosez osredotočeni na pospravljanje posledic neurja, je strah še vedno prisoten, saj so za danes in jutri napovedani še hujši nalivi." Še vedno se iščejo krovci, pomoč prihaja z vseh strani, zelo smo hvaležni," so nam povedali vaščani.

"Mislim, da bo to en jesensko padavinski dogodek, z enim izrazitejšim prehodom hladne fronte, ki bo kar izdatna s padavinami ... Pri teh prehodih nikoli ne veš ... In če se začnejo vzpostavljati kakšne stacionarne linije, so lahko tudi lokalno hujša poplavljanja oziroma hudourniki," je povedal Luka Špilar iz Civilne zaščite Ilirska Bistrica.

Kako je mogoče, da je vrtinec na tem območju opustošil hiše, medtem ko denimo pri montažni hiši, ki se še gradi, ni podrl niti odra? "To je značilnost za te tornade, njihova rušilna moč je skoncentrirana na njihov premer in da gre tja, kjer mu pogoji najbolj ustrezajo. Zato se lahko zgodi, da imamo nekje opustošenje, 10, 20, metrov stran pa kot da ni nič," so dodali na meteolab.si.

Meteorologi pa so si edini, da so bili očitno v zraku popolni pogoji, da je nastal tornado, ki je pihal s hitrostjo 200 kilometrov na uro.