V sedmih desetletjih vladanja je kraljica zasedla posebno mesto v srcih mnogih. Več sto tisoč ljudi s celega sveta se je v zadnjih štirih dneh poklonilo pokojni monarhinji v Westminstrski palači. Vse dni se je v središču Londona vila nepregledna množica čakajočih, nekateri so na zadnje slovo stali v vrsti celo do 24 ur. Medtem ko so čakali, pa so ljudi presenetili člani kraljeve družine, ki so jih nagovorili in se jim zahvalili za podporo.