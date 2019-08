Za spomin sta vzela 40 kilogramov peska. Grozi jima do šest let zapora

Na Sardiniji so ujeli francoski par, ki je imel v avtomobilu kar 40 kilogramov peska z znamenite plaže Chia na jugu otoka. Čeprav trdita, da sta želela domov zgolj vzeti spominek in da nista vedela, da sta naredila prekršek, jima grozi od enega pa vse do šestih let zapora, zagotovo pa ju bo doletela tudi visoka denarna kazen.

Potem ko so se domačini leta pritoževali zaradi turistov, ki množično jemljejo pesek, kamne in školjke s plaž in tako spreminjajo njihov izgled, so leta 2017 sprejeli zakon, ki takšno početje strogo prepoveduje. Obravnava ga kot krajo, za kar je zagrožene do 3000 evrov globe.

Francoski par so odkrili tik pred vkrcanjem na trajekt za Francijo. A na Sardiniji opozarjajo, da še zdaleč nista edina in da večine najbrž niti ne najdejo. Takšni "spominki" se nato znajdejo na spletnih dražbenih straneh.

Težava ni nova. Že leta 1994 so tako prepovedali dostop do znamenite rožnate plaže na bližnjem otoku Budelli, saj je zaradi turistov, ki so želeli domov odnesti vsaj nekaj peska, dobesedno izginjala. Danes ocenjujejo, da vsako leto s tega italijanskega otoka izgine več ton peska.