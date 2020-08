Afriškim otrokom nove šole, vrtci, bolnišnice in porodnišnice. 'Hvala Slovenija!'

V Burundiju se s pomočjo Slovenk in Slovencev denimo že gradi šivalnica in obrat za proizvodnjo mila. Slovenski misijonarji in misijonarke v Afriki so v 15 letih projekta Slovenske Karitas 'Za Srce Afrike' do zdaj postavili že sedem šol in vrtecev, šest zdravstvenih centrov, tri porodnišnice, center za fizioterapijo in 15 vodnjakov s pitno vodo. En ali pet evrov, ki jih darujemo, lahko v Afriki ljudem pomagajo spreminjati življenje na bolje. In to so nam s posnetki tudi pokazali tisti, ki so svoje življenje posvetili reševanju nam povsem nepredstavljive bede, v kateri nekateri še vedno živijo v 21. stoletju.