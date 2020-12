Za številne okužbe še vedno kriva druženja

Dokler ne bomo dobili cepiva, bomo širjenje virusa morali obvladovati z upoštevanjem ukrepov. Ne glede na to, ali se z njimi strinjamo in ali so nam všeč ali ne. Do zdaj nam to ne uspeva najbolje, pojasnjuje vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović. Razlog, zakaj se številke ne umirjajo, ostajajo druženja tako na delovnem mestu kot tudi v domačem okolju. Infektologinja Mateja Logar dodaja: "Za nespoštovanje ukrepov je kriva predvsem negotovost glede tega, koliko časa bodo zaostritve še trajale."

