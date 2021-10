Konec tedna je Tadej Pogačar na dirki po Lombardiji zaključil sezono, ki je bila ob uspehih, kot sta zmaga na dirki po Franciji in bronasta olimpijska medalja, sanjska zanj in vse slovensko kolesarstvo. Po koncu dirke je priznal, da ne bi mogel biti bolj srečen in da pred prihajajočo sezono ne bo spreminjal ničesar. Bo pa zagotovo sedaj mislim in telesu namenil vsaj za kratek čas le počitek.