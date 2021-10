Za tuberkulozo zbolel osnovnošolec iz Maribora

Ob informaciji, da se je nedavno za kovidom najbolj nalezljivo boleznijo na svetu - tuberkulozo, okužil otrok na OŠ Toneta Čufarja, so vsi deležniki reagirali zelo hitro. "Starši so sporočili, zdravnica je sporočila, potem tudi UKC in klinika Golnik je bila hitro obveščena" je povedala ravnateljica Osnovne šole Toneta Čufarja Eva Raušl.

Že v torek so organizirali roditeljski sestanek vseh staršev in učiteljev s Petro Svetina s klinike Golnik, zdaj pa sledi iskanje in pregled najožjih stikov: "Že ta teden bodo pregledani bodo pregledani otroci, sošolci oziroma tisti, ki so bili ožjem stiku, učitelji, družinski člani." Pri tem Raušlova še dodaja: "Kolikor je kovid slab, toliko je sedaj v pomoč, zato ker živimo v mehurčkih in bo tesne stike zelo lažje iskati, kot če bi bil to prost pouk brez omejitev"

Zgolj okuženi s tuberkulozo bolezni ne širijo naprej, saj se mora ta najprej razviti - verjetnost, da se to zgodi je 10 odstotna, tudi na osnovni šoli je zelo majhna, pojasnjuje Svetina. "Do okužbe seveda pride ob stiku, da pa bi se bolezen razvila pa lahko traja več tednov ali več let. Čez več tednov se pojavi pri osebah, ki imajo slabši imunski odgovor," še doda.

V Sloveniji je bilo leta 1996 kar 563 primerov tuberkuloze, leta 2005, ko smo za tuberkulozo prenehali cepiti novorojenčke, smo imeli 278 primerov, lani pa le še 76. Zdravljenje je dolgotrajno, bolnik se zdravi z več zdravili hkrati, prvi znaki pa se kažejo tudi več tednov. "Dolgotrajen kašelj, da težko dihaš, da lahko izkašljuješ tudi krvavo, da imaš povišano telesno temperaturo, lahko samo v popoldanskem času in potem sama pade na normalno vrednost in da se ponoči znojiš," so po besedah Svetinove najočitnejši simptomi.

Stiki, ki bodo morebiti okuženi, bodo opravili preventivno zdravljenje, saj lahko le tako preprečijo nadaljnje širjenje.