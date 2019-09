Za uspešnost evropskega prvenstva skrbijo tudi prostovoljci

Že ves čas prvenstva so kot mravljice pridni vsi prostovoljci, ki skrbijo, da med prvenstvom v Ljubljani vse poteka tako, kot mora. 70 fantov in deklet vsak dan skrbijo, da imajo navijači na svojih sedežih vse potrebne navijaške rekvizite, da je za igralce poskrbljeno zunaj in na igrišču, da so vsi na svojih položajih. Brez njih evropsko prvenstvo ne bi bilo tako uspešno.