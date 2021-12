Za večino migrantov je Slovenija tranzitna država

Ob dnevu solidarnosti je še kako pomembno, da se zavemo, da do takih nesreč ne bi smelo prihajati. A ljudje zaradi težkih življenjskih razmer in evropskih politik zavračanja migrantov, izberejo nezakonito pot. Policisti so do 30. novembra letos na območju Slovenije obravnavali dobrih devet tisoč nezakonitih prehodov državne meje, kar je sicer dobrih štiri tisoč manj kot lani. Za večino je Slovenija le tranzitna država, poudarjajo v Slovenski filantropiji, ki v dnevnem centru za migrante vsak dan pomagajo tistim, ki jih je pot ob iskanju lepšega življenja po naključju ali načrtno prinesla k nam.