'Za volan sedimo trezni, kasnejše obžalovanje časa ne more zavrteti nazaj'

"Ta dan smo praznovali Martinovo. In takrat mi je zazvonil telefon. Sosed me je prosil, če ga odpeljem na zaključek. Odpeljala sem se pod vplivom drog." Pred 22 leti se je Aniti Trebše, ambasadorki Zavoda varna pot, življenje za vedno spremenilo. "Ko sem zavirala, me je vrglo iz avtomobila v jarek in potem na njive. Na njivah sem ležala štiri ure."

"Vozne sposobnosti se spremenijo, reakcijski čas se upočasni, voznik postane bolj impulziven, vid se poslabša, poveča se možnost za nastanek prometne nesreče," pojasnjuje namestnica direktorice Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik Kafol. Prepovedane droge imajo, razlagajo na Agenciji za varnost prometa, enake vplive na telo kot alkohol. Takrat 35-letna Anita Trebše je naslednje tri mesece preživela v bolnišnici, še nadaljnjih sedem v Rehabilitacijskem centru Soča: "So me seznanili z resnico, da od tam ne bom odšla na nogah. Da nikoli več ne bom stopila na svoje noge, je v meni povzročalo veliko stisko."

Da se v podobni situaciji kot Trebše lahko znajde tudi naključni udeleženec prometa, kaže zastrašujoča statistika AVP-jeve ankete, v kateri je sodelovalo 3300 oseb. "Od tega jih je 778 odgovorilo, da so kdaj v preteklosti že vozili pod vplivom drog, in sicer kar 30 odstotkov od teh je vozilo pod vplivom drog enkrat tedensko ali pogosteje v zadnjem letu. To pomeni več kot 230 voznikov vsak dan skoraj na cesti," razlaga Javnšnik Kafol.

Vozniki se namreč zavedajo, da policija velikokrat teh substanc ne preverja, ugotavlja AVP. "Testi za droge so precej dražji od hitrih testov na alkohol, zato je tega nadzora manj, ampak mi si prizadevamo in apeliramo, da je treba poostriti nadzor na tem področju, ker opažanja policistov pa so, da so vozniki, ki so pod vplivom alkohola, tudi pod kakšnimi drugimi substancami," še dodaja Javšnik Kafol.

Anita Trebše skupaj z AVP vsem polaga na srce, da se za volan usedimo le trezni, saj kasnejše obžalovanje časa ne more zavrteti nazaj.