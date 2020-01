Na mejnem območju Vinice na Dolenjskem vojska pomaga krpati vaške ceste in poti, ki sta jih policija in vojska, zaradi preprečevanja ilegalnih prehodov na južni meji, močno poškodovali. A gre res zgolj za krpanje, kot pravi črnomaljski župan. Ceste so sicer občinske, gre za poljske in vaške poti, a ker so zdaj te postale pomembne za nacionalno varnost naj skrb zanje prevzame država, ne občina.