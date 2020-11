Za vsakodnevno uporabo so kirurške zaščitne maske učinkovitejše od pralnih

Med maskami, ki jih nosimo vsi mi, so na Institutu Jožef Štefan naredili raziskavo o tem, katere so najbolj učinkovite. V roku devetih mesecev so testirali kar več kot 150 različnih mask s pomočjo kvarčnega prahu, ki služi kot nadomestek za koronavirus. Na testu so se najbolje odrezale FFP3 in FFP2 maske, za vsakodnevno uporabo pa na institutu bolj kot pralne priporočajo kirurške maske, ki so več kot 80-odstotno učinkovite. Kateri so tisti materiali, ki so za pralne maske najbolj učinkoviti?