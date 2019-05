Za 'pristanek' v reki kriva odpoved obračalnika potiska

"Na vzdrževalnem pregledu smo ugotovili, da levi obračalnik potiska ne deluje," je sporočil Bruce Landsberg , predsednik Nacionalnega odbora za varnost v prometu. Po njegovih besedah bodo preiskovalci in strokovnjaki zdaj podrobneje pregledali tudi pretekle varnostne preglede in vzdrževanje letala v tednih pred nesrečo. Pri tem pa jih bo seveda posebej zanimalo stanje obračalnikov.

Znane so prve ugotovitve preiskave petkove nesreče potniškega letala na Floridi . To je med poskusom pristanka med nevihto namreč zdrsnilo s pristajalne steze in 'pristalo' v bližnji reki.

Podatke zapisovalnika informacij o letu so sicer uspeli obnoviti, je pa snemalnik zvoka dogajanja v pilotski kabini ostal pod vodo, v repu letala. "Ko ga bomo obnovili, bo znanih veliko več informacij glede tega, kaj in kako so člani posadke razmišljali," dodaja.

Druga stvar, na katero se preiskovalci zdaj osredotočajo, pa je nekoliko nenavadno ravnanje pilota. Ta je kontrolni ceneter namreč zaprosil za pristanek na drugi letališki stezi, ki pa je bila za 365 metrov krajša od priporočene, pravi Landsberg. "Ne vemo, zakaj so sprejeli takšno odločitev. Tudi to bo ena od vej preiskave, medtem ko bomo šli skozi zvočne posnetke iz pilotske kabine," pravi.

Na letalu je bilo v času nesreče 143 potnikov in članov posadke. Nihče na srečo ni bil huje poškodovan, so pa 21 ljudi z lažjimi poškodbami prepeljali v bolnišnico, je sporočila policija. Na letu iz ameriškega oporišča v Guantanamu na Kubi je bilo predvsem vojaško osebje in njihovi družinski člani.

Po pristanku na reki, so potniki, čakajoč na reševalne čolne, splezali na krila letala. "Nismo vedeli kje smo – na reki ali na morju. Deževalo je, bliskalo in grmelo. Kar nekaj časa smo stali na krilu letala in čakali," je dejala Cheryl Bormann, ameriška pravobranilka, ki je bila na letalu. Napihljivi čolni so jih nato prepeljali do obale.

Po ukazu mornarice potopljene dele letala zdaj pregledujejo potapljači, ki se bodo skušali prebiti tudi do utopljenih živali, ki so bile v času nesreče v prostoru za tovor. Na reki St. John pa so razprostrli tudi plavajoče absorpcijske pivnike, ki lovijo razlito letalsko gorivo.