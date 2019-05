'Za žrtve pod Everestom ni kriva gneča, ampak slabo vreme'

56-letni Irec Kevin Hynes je umrl v petek v svojem šotoru, njegov Seamus Lawless pa je padel v bližini vrha, a njegove smrti še niso potrdili. Dan za tem je kmalu po prihodu na vrh zavest in življenje izgubil 44-letni Robin Haynes Fisher . Štirje Indijci, Nepalec, Avstrijec in Američan so prav tako pogrešani ali mrtvi.

Kot je povedal direktor oddelka za turizem, je razlogov več, med njimi neugodne vremenske razmere, saj so obdobja lepe vremena kratka, pihajo pa tudi močni vetrovi. Ghimireja je potrdil smrt osmih oseb od desetih pogrešanih to sezono.

Lokalne oblasti so sporočile, da je indijski alpinist Nihal Ashspak Bhagwan umrl zaradi izčrpanosti, potem ko je "v koloni pod vrhom čakal več kot 12 ur". Po svetu so tudi zaokrožile fotografije z vrha gore, kjer so vidne dolge kolone čakajočih alpinistov.

"Planinstvo v Himalaji je samo po sebi pustolovska, zahtevna in občutljiva dejavnost, ki zahteva popolno zavedanje, a tragične nesreče so neizogibne," je povedal Ghimireja. Nepalske oblasti se sicer zaradi velika števila smrtnih žrtev soočajo s pritiski in pozivi po omejitvi števila dovoljenj za plezanje.