Hitrejše zaposlovanje tujcev: vlada ukinja krajevno pristojnost upravnih enot

V državnem zboru je bila na mizi odprava krajevne pristojnosti pri izdajanju dovoljenj tujcem, ki bo, kot pravijo na Ministrstvu za javno upravo, razbremenila upravne enote v urbanih središčih, dovoljenja se bodo namreč lahko izdajala širom Slovenije."2019, torej dobrih pet let nazaj je bilo na področju tujskih zadev prejetih 125 .000 zadev. Leta 2023 že skoraj 190 tisoč," pravi Jure Trbič, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo.

Dodatno pa še začasna ureditev, ki bo tujcem omogočala hitrejši začetek dela. "Delavec tujec lahko pridobi tako imenovano začasno dovoljenje in lahko zelo hitro zakonito dela in prebiva samo na območju Republike Slovenije, medtem pa v zaledju postopek na upravni enoti seveda teče do pravnomočne odločbe," dodaja Trbič.

"Roki za pridobivanje dovoljenj so se nenormalno podaljševali in s tem je bilo oteženo delovanje podjetij, ker do teh tujcev niso mogli dostopati," pojasni Mitja Gorenšček, glavni izvršni direktor GZS. Prost pretok tujcev je bil do zdaj omogočen le za deficitarne poklice. "Za vse ostale tuje državljane je veljal postopek, da so morali urediti tudi enotno delovno dovoljenje, kar je zahtevalo sodelovanje dveh uradov, to je Zavoda za zaposlovanje, ki je praviloma zelo hitro uredil svoje aktivnosti, ter upravne enote, kjer pa na žalost postopki niso potekali in so poročali naši člani tudi o enoletnih postopkih za pridobitev dovoljenja," pravi Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev Slovenije.

Po tej spremembi se pričakuje, nadaljuje Smrekar, da bo delavec v roku nekaj tednov že lahko začel z delom. Ukrep ne pomaga le tujcem in delodajalcem, meni sogovornik, temveč dela tudi celotno državo bolj konkurenčno:"V Evropi velja boj za kadre in vsi ti delavci so zaželjeni marsikje. Če Slovenija ni sposobna postopkov izpeljati na način, da lahko slovenski delodajalec z njimi konkurira tujemu delodajalcu, potem bo šel delavec drugam. Še posebej to velja za državljane Bosne in Hercegovine, ki morajo biti v času, ko sklenejo pogodbo s slovenskim delodajalcem, nezaposleni. Torej on čaka v Bosni nezaposlen na delo v Sloveniji. Si predstavljate situacijo za to družino, za tega posameznika?"

Na Gospodarski zbornici so veseli, da je vlada sledila njihovemu predlogu, zaključi Gorenšček: "Za tem zakonom se pripravljata dva nova zakona, Zakon o tujcih in Zakon o zaposlovanju tujcev, ki ga bo pripravljalo Ministrstvo za notranje zadeve. Tukaj bomo seveda povabljeni zraven, da bosta ta dva zakona odražala pozitivne stvari interventnega zakona." Gorenšček pričakuje, da bo zdaj začasen interventni zakon kmalu postal sistemski.