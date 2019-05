Začasno prekrižali Trumpove načrte o gradnji zidu na meji z Mehiko

Sodnik Gilliam je v petek odločil, da ameriška vlada do končne odločitve ne sme graditi mejne pregrade s sredstvi obrambnega ministrstva. Ta so bila sicer odvzeta proračunu za boj proti narkotikom, luknjo v slednjem pa so pokrili tudi z milijardo dolarjev, odvzetih iz sredstev za vojaško osebje.

A kakšnih 20 ameriških zveznih držav, tudi utrdbi demokratov New York in Kalifornija, Ameriška unija za državljanske svoboščine, okoljske skupine in obmejne skupnosti so se zoper to odločitev pritožile na sodišče. Razglasitev izrednih razmer po njihovem prepričanju ni v skladu z ustavo.

Gre za začasno prepoved, ki izhaja iz sodnikove presoje, da bodo tožniki verjetno uspeli dokazati, da je Trumpova administracija presegla svoja pooblastila in da bi v primeru izvrševanja odločitve nastala nepopravljiva škoda.