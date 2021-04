Začasno premirje v stranki DeSUS: Čoklova znova nad Juršo

Ko vodja poslanske skupine DeSUS ni v sporu z vodjo lastne stranke, je očitno v sporu z – zdaj že nekdanjim – vodjo lastnega odbora. Jožetu Klemenčiču je Franc Juršanamreč pred dobrim mesecem dni, po tem ko je Klemenčič izrazil nezadovoljstvo in možnost izključitve Jurše iz stranke, poslal pismo, v katerem je pisalo: "Če me boš hotel izključiti, boš moral sklicati sestanek, ki ga nisi že več kot eno leto. Mogoče bomo takrat izključili tudi tebe. Če te ne bomo izključili, pa vsaj razrešili."

"To sporočilo se mi zdi ponižujoče, nekorektno in nepošteno do nas, ne samo do mene osebno, ampak do vseh, ki smo pomagali, da je bil izvoljen," je pismo komentiral Klemenčič. Jurša, ki danes pred kamere ni želel, odgovarja, da je Klemenčiču zgolj vrnil žogico, ta pa je – tudi zaradi teh nesoglasij – stranko že zapustil. Še zdaleč nisem edini, pravi Klemenčič, saj da je nezadovoljstva na terenu veliko, poslanci pa da bodo za dobro stranke morali stopiti na zavoro. "Škoda, ki so jo poslanci naredili in jo delajo, je nepopravljiva za DeSUS. To bomo plačali na državnozborskih in tudi lokalnih volitvah," dodaja Klemenčič.

Zdelo se je, da so se do volilnega kongresa strasti med poslanci in začasno zastopnico vsaj nekoliko umirile:"Imeli smo zelo konstruktivno debato in ugotovili, da obstajajo minimalne, oziroma še več, skupne osnove, na katerih bomo delali,"je še v ponedeljek pojasnila začasna vodjaBrigita Čokl.

A skupne osnove očitno niso tako skupne. Ker so poslanci nasprotovali referendumu o nakupu vojaške opreme, je Čoklova namreč Jurši že poslala dopis in obsodila tudi to, da stališče, med drugim tudi na včerajšnjem koalicijskem vrhu, še vedno predstavlja Robert Polnar, ki sploh ni več član stranke DeSUS.

"Treba je s poslanci dejansko zadevo doreči do konca, ali ja ali ne, ker v nedogled tako ne gre,"razlaga član sveta stranke Drago Kocbek. V nasprotnem primeru bo stranko zapustilo še več članov, opozarja nekdanji predsednik radenskega odbora, ki je bil pred kratkim ukinjen, saj je zaradi nezadovoljstva v zadnjem letu dni izstopilo kar 59 od 74 članov.