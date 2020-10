Začasno zaprtje vrtcev: Oddelki še vedno polni otrok

Kljub temu, da so bili danes vrtci po državi zaprti, pa ti niso samevali. V vrtcih je manjkala manj kot desetina otrok. Takšna je ocena prvega dne od začetka veljavnosti ukrepa, da so vrtci odprti le za nujno varstvo otrok staršev, ki druge rešitve za varstvo ne najdejo, sami pa morajo v službo. Župani mestnih občin so sicer zagotovili, da bodo lahko vsi starši, ki morajo biti na svojih delovnih mestih, svoje otroke pripeljali v vrtec, a nujno varstvo si v različnih občinah razlagajo različno.