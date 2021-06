Začela se je dirka po Sloveniji, na startu tudi Tadej Pogačar

Lani je kolesarska dirka po Sloveniji odpadla zaradi koronavirusa, letos pa jo je organizatorjem uspelo ponovno postaviti na kolesarski zemljevid, in to z aktualnim zmagovalcem dirke po Franciji, Tadejem Pogačarjem. Zmago oziroma zeleno majico izpred dveh let tokrat na dirki brani Italijan Diego Ulissi, ki je prav tako kot Tadej član ekipe UAE Emirati. Slovenski šampion je nazadnje pomagal njemu, zdaj pa je situacija ravno obratna. Na sončnem startu dirke se je zbralo tudi veliko navijačev.

