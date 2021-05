Simboličen začetek gradnje drugega tira, vrednost projekta nekaj manj kot milijarda evrov

Po 25 letih od odločitve o izgradnji drugega tira na železniški progi Divača-Koper in dveh referendumih so se bagri simbolično zakopali v delo. Gre za najbolj zahteven infrastrukturni projekt v državi, katerega vrednost je po novem ocenjena na nekaj manj kot milijardo evrov. Po drugem tiru bi morali vlaki voziti leta 2026, z njim pa bo največ pridobila Luka Koper. Od 970 milijonov evrov je dva razpisa za glavna dela v vrednosti 630 milijonov evrov dobil na koncu slovenski Kolektor. Vprašanji, ki ostajata odprti sta, ali bo zgrajena tudi druga proga drugega tira in kako bodo v izgradnjo vključene zaledne države ter, kaj bodo hotele v zameno?

