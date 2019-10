Začela se je sanacija onesnažene zemlje okoli vrtcev

To je slovenski Černobil, so pred časom opozarjale civilne iniciative v Celju, kjer je že dolgo jasno, da gre za eno najbolj degradiranih in onesnaženih okolij s težkimi kovinami v Sloveniji. Da je zemlja okoli vrtcev onesnažena, naj bi se vedelo že od leta 2005, a so stroji zabrneli šele zdaj. Začela se je sanacija otroških igrišč pri desetih vrtcih, končana pa naj bi bila v prihodnjem letu.