Začele so se sanacije po pustošenju orkanskega vetra

Dan po silovitem vetru, katerega sunki so dosegali tudi do 100 kilometrov na uro, je pokazal, uničujoče razsežnosti narave. Zaradi njega so letala na Brniku ostala na tleh, odnašal je reklamne panoje ter poškodoval prometno signalizacijo, vozila in strehe objektov. Dan po neurju je bila tako večina moči uprta tudi v sanacijo strehe Gimnazije Franceta Prešerna in trgovinskega centra Planet Tuš.

