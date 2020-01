Začelo se je sojenje filmskemu producentu Weinsteinu, ki naj bi spolno zlorabil 80 žensk

Začelo se je sojenje nekoč najbolj vplivnemu hollywoodskemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu. Weinsteina je do zdaj posilstva in spolnega nadlegovanja obtožilo že 80 žensk, tudi številne zvezdnice, kot so Rosanna Arquette, Ashley Judd in Gwyneth Paltrow. Prav te obtožbe pa so sprožile tudi svetovno gibanje za pravice žensk MeToo za pravice žrtev spolnih nadlegovanj in posilstev.