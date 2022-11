Začelo se je sojenje petim Slovencem, ki so ogoljufali BBC

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je začelo sojenje petim Slovencem, ki so ogoljufali britansko medijsko mrežo BBC. In to kar za 336.000 evrov. Denar za pravice predvajanja svetovnega prvenstva v kriketu je zaradi vdora v elektronsko pošto BBC namesto podjetju Channel 2, nakazal na račun Slovenke Tanje Čop. Kaznivega dejanje pomoči pri goljufiji in kaznovega dejanja pranja denarja so obtoženi še Sandi Mikulin, Branko Pavlovič in Uroš Skopec, ki ni prišel na sodišče. Erika Novak pa naj bi omenjeno četvorico napeljevala k kaznivim dejanjem in vodila slovenski del operacije ene najbolj znane medijske hiše na svetu. Večina denarja je zaradi Slovencev pristala na računu Nigerijca oziroma tamkajšnje gospodarske družbe. Ta je denar že dvignil in ga nakazal neki drugi družbi.