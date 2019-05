Glavnim obtožencem grozi smrtna kazen zaradi umora skandinavskih turistk

V mestu Sale na severozahodu Maroka se je začelo sojenje štiriindvajseterici zaradi umora 24-letne Louise Vesterager Jespersen iz Danske in 28-letne Maren Ueland iz Norveške. 9. decembra lani sta prispeli v Maroko na enomesečne počitnice, ki so se končale tragično. 17. decembra so v njunem šotoru na odročnem goratem območju v Visokem Atlasu našli njuni trupli. Obe sta bili obglavljeni.

Kmalu zatem se je na spletu pojavil posnetek umora ene izmed študentk, za katerega je norveška policija potrdila, da je verjetno pristen. Posnetek, ki ga je s svojim mobilnim telefonom posnel eden izmed osumljencev, so množično delili pripadniki Islamske države, na njem pa se sliši glas enega izmed osumljencev, ki pravi "to je maščevanje za naše brate v Hajinu."

Govor se nanaša na dogodke v vzhodni Siriji ta teden, ko so sirski uporniki ob podpori mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA mesto Hajin iztrgale iz rok IS. Samo na Danskem so kasneje vložili obtožbe proti 14 osebam, ki so delili posnetek.