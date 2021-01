Začenja se cepljenje z drugim odmerkom Pfizerjevega cepiva

V Domovih starejših občanov se je začelo cepljenje z drugim Pfizerjevim odmerkom. Cepili bodo vse tiste stanovalce, ki so prvi odmerek že prejeli in ki vmes niso zboleli za covidom-19. Vsi tisti, ki so po cepljenju zboleli, bodo morali z drugim odmerkom počakati še nekaj časa. V DSO Notranje Gorice bodo v treh dneh z drugim odmerkom cepili 146 stanovalcev in 24 zaposlenih, 30 zaposlenih pa bodo cepili s prvim odmerkom. Po prvem odmerku stanovalci niso imeli nobenih stranskih učinkov in nihče ni naknadno zbolel.

icon-expand