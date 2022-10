Začenja se gradnja novega moškega zapora v Dobrunjah

Začenja se najdražja gradnja v Ljubljani. Gre za težko pričakovano gradnjo, ki bi se mogla zgoditi že pred leti. Država bo za gradnjo namenila 73 milijonov evrov, visoke cene energentov pa znajo gradnjo še podražiti. Prve potrebe po novem zaporu pa so se pojavile že leta 1976, torej že pred 46 leti, zato v začetek gradnje marsikdo ni več verjel. S tem se bo rešila dolgoletna prostorska stiska obstoječega zapora na Povšetovi ulici, zaradi katere so zaporniki natrpani v zaporniške celice, prihaja do incidentov, država pa plačuje odškodnine, ker zaporniki nimajo dovolj osebnega prostora. V novem zaporu bo prostora za 388 zapornikov in pripornikov.