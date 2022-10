Začenja se obdobje volilnega molka

V noči iz petka na soboto se začne volilni molk, ko si bodo kandidati najverjetneje odpočili po kampanji, ki se je za nekatere začela že v začetku poletja, saj bo od polnoči za 43 ur prepovedano nagovarjanje volivk in volivcev. Volilni molk bo namreč trajal vse do zaprtja volišč, torej do nedelje do 19. ure zvečer. Za nami pa so že trije dnevi predvolilnega glasovanja. Med drugimi sta svoj glas že oddala tista, ki zasedata dve od treh najvišjih funkcij v državi, aktualni predsednik države Borut Pahor, ki se z vrha države počasi poslavlja, in predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.