Začenja se post. Se boste odrekli alkoholu?

Ni me sram priznati, pravi Zvonko Žekš . Pravzaprav rad govorim o tem. To mi je na nek način varovalka, s tem si polnim baterije. "Z vsakim nekim pogovorom pridem še močnejši ven, da lahko stopim naslednji korak v življenju. Druga stvar je pa ta, da če nekdo, ki to bere, posluša, se pogovarja z mano, bilo kaj, lahko pomagam nekomu. Če rešimo enega, smo že veliko naredili."

Pil je, pravi, občasno. Občasno pitje je postalo rutina, da to mere, da je postalo nekaj vsakdanjega. "Danes malo, jutri malo, potem malo in to se samo stopnjuje, toleranca raste, v mojem primeru je bila toleranca zelo velika. Najboljše so opisane besede znancev: zakaj si ti šel na zdravljenje, saj nisi bil alkoholik. To pomeni visoka toleranca, torej, da sploh niso opazili, da sem jaz vedno bil pod vplivom alkohola. Vedno."

Doma, v krogu družine tega ni mogel skriti. Začelo se je s prepiri, nadaljevalo s finančnimi težavami, zatem so nastopile še zdravstvene. "Mučila me je nespečnost. Po cele noči sem prebedel, sedel na kavču, jokal, ampak nič nisem naredil na tem področju. Nov dan, novo poglavje, nov ritual, vedno isto."

Poskusil je sam in brez alkohola vzdržal dva, tri mesece. Nato pa nadoknadil vse za nazaj in naprej, pravi. Nekega dne, pravi, ko sta se z ženo sprla, je od doma preprosto odšel. Dva dni so ga iskali vsi: družina, prijatelji, policija. "Ampak ko so moji obrambni mehanizmi čisto odpovedali, sem se predal, spil zadnje tri kozarčke in odšel na zdravljenje."

V bolnišnici je preživel tri mesece, a prava borba, pove, se je začela šele zatem. Ker je treba vzdržati vsak dan znova. Danes je minilo že devet let od zdravljenja, v tem času, pove, se alkohola ni dotaknil. "Če bi posegel po kozarčku, sem skoraj prepričan, da bi jutri po dveh, za teden dni pa že verjetno stara pota." Na katera pa ne želi več stopit. Tudi zato, ker zdaj končno živi in ker je hvaležen ženi in hčerki, da sta se borili skupaj z njim in da so danes še vedno skupaj.