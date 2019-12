Začenja se praznjenje taborišča Vučjak, številni migranti na begu

Center v Vučjaku leži v bližini nekdanje deponije odpadkov in minskega polja ter je že vse od nastanka junija tarča kritik zaradi neprimernih pogojev za bivanje . Taborišče blizu meje s Hrvaško sestavljajo šotori, ki jih ni mogoče ogrevati, v njem ni tekoče vode, stranišč in elektrike.

Številni, med drugim tudi Svet Evrope ter EU, opozarjajo, da je Vučjak povsem neprimeren za bivanje, življenje in zdravje ljudi v njem pa sta ogrožena. V zadnjem času so vse pogostejši pozivi k zaprtju tega taborišča. Za to se je prejšnji teden ob obisku Vučjaka zavzela tudi komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović, ki je razmere v tem taborišču v petek označila za najslabše v vsej Evropi.

Prejšnji teden, ko je zapadel sneg, so razmere v Vučjaku postale še bolj dramatične in napete. Skupina beguncev je v začetku tedna napadla nekaj policistov, zatem so v znak protesta zavračali hrano in pijačo.

Številni migranti sicer nasprotujejo izpraznitvi taborišča, saj bi to pomenilo, da bi izgubili neposredni stik s hrvaško mejo, od katere je Vučjak oddaljen le 30 kilometrov. Tako so se nekateri iz kampa, ob lepšem vremenu, po gozdnih poteh napotili na Plješevico. Pri tem se poskušajo izogniti obmejni policiji BiH, poroča Avaz. Policija je prijela vsaj 15 tujih državljanov.