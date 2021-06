Začenja se Teden restavracij: gostinci obljubljajo ljubeznivost do gostov

V tednu, ki je pred nami, bo precej ponudb v restavracijah. Začenja se Teden restavracij in tokrat bo zaradi konca epidemije in konca ukrepov, ki niso dovoljevali sproščenosti ob dobri hrani in pijači, šlo veliko bolj zares. Ljubezen gre skozi želodec in tokrat bodo gostinci še posebej ljubeznivi do gostov, ki so jih res čakali. Po njihovem mnenju so se gostje namreč kar odvadili druženja v lokalih in gostilnah, zato upajo, da jih bo Teden restavracij privabil nazaj.

