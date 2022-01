Začela se je preventivna akcija Varno brez telefona v prometu, ki bo trajala 14 dni. Samo lani so policisti zabeležili več kot 33 tisoč kršitev uporabe mobilnega telefona med vožnjo, predlani pa več kot 36 tisoč. V akciji bo policija nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme, ki motijo voznikovo vidno in slušno zaznavanje ali možnost obvladovanja vozila.