Začetek cepljenja starostnikov, ki niso v domovih: 'Končno si bomo lahko oddahnili'

Na Gospodarskem razstavišču so cepili okoli 400 starostnikov. Odziv je bil 100-odstoten, kar pomeni, da so prišli vsi, ki so jih na cepljenje povabili, pojasnjuje organizator cepljenja v Ljubljani. Podobno je bilo tudi v Domžalah, kjer bo v prvem krogu na vrsto prišla le petina vseh 80-letnikov, ki se želijo cepiti. Po skoraj letu dni popolnega zaprtja in nenehne previdnosti si bomo končno lahko nekoliko oddahnili, pravijo tisti, ki so že prišli na vrsto.

