Začetek konca premierovanja Therese May?

Danes je ne bo prva poskusila zrušiti opozicija, ampak vročično brexitsko desno krilo njene konservativne stranke, ki jo ima za izdajalko brexita. Začenja se nova brexitska drama. Mayeva jih je preživela že veliko, a te zelo verjetno ne bo. Konservativni mušketirji brexita so zbrali pisne zahteve 48 konservativnih poslancev o glasovanju o nezaupnici v Mayevo kot voditeljico stranke. Vseh 315 konservativnih poslancev ima pravico sodelovati v tajnem glasovanju o nezaupnici, ki bo nocoj ob sedmih po slovenskem času. Če bi večina (najmanj 158) glasovala za nezaupnico, bi morala odstopiti kot voditeljica stranke. Pravila od nje ne zahtevajo odstopa s premierskega položaja, a to se vedno zgodi. Če bi jo večina podprla, bi bila po pravilih igre eno leto varna pred novim glasovanjem.

Če stalno živiš v Britaniji, lažje razumeš. Večinski desničarski evroskeptični tisk je štiri desetletja polnil britanska ušesa s samo negativnimi informacijami, polresnicami in lažmi o EU. Rad rečem, da so vodilni brexitirji bili in ostali daleč največji lažnivci v britanski politični zgodovini. Lord Sugar , znani poslovnež in televizijski zvezdnik, je bil eden od tistih, ki je dejal, da bi jih morali postaviti na sodišče in zapreti, ker so v kampanji pred brexitskim referendumom svojim "delničarjem" – volivcem lagali kot pes teče, da se bosta po brexitu v Britaniji cedila med in mleko. In da bo, na primer, britansko EU članarino (350 milijonov funtov na leto) preusmerili v državno zdravstvo, kar je že legendarna laž. Mati vseh laži brexitirjev.

Vedno mi bo žal, da se nisem sam spomnil tega, kar je o brexitu dejal nekdanji newyorški župan in milijarder Michael Bloomberg . Dejal je, da je brexit največja neumnost, kar jih je kdaj naredila kakšna država, poleg izvolitve Donalda Trumpa za predsednika ZDA. Pa tudi, da je težko razumeti, zakaj hoče država, ki je gre tako dobro, to z brexitom uničiti.

Veliko ljudi me že nekaj časa, posebej zadnje dni in danes sprašuje, ali Britanija sploh bo zapustila EU. To je eno tistih vprašanj, ki jim rečemo vprašanje za milijon dolarjev. Ta popoln nerazumni nesmisel, kar brexit je, ima za seboj že toliko dram, obratov in preobratov, da bi še vedeževalci dvignili roke od napovedi epiloga. Vse bolj mislim, da … ne, pustimo odgovor za konec.

Zmaga Lažnivih Kljukcev

To, da politiki lažejo, seveda ni nič novega, vendar kot sem napisal v enem od komentarjev, "tako kot so lagali populistični desničarski pravljičarji brexita verjetno ni lagal še nihče". Pa je bil vseeno izid referenduma (junij 2016) tesen. Spomnimo se: dobrih 17 milijonov jih je glasovalo za brexit, dobrih 16 za članstvo. Britanci se niso zavedali orjaškosti glasovanja za brexit. Niso vajeni refendumov – ta je bil šele tretji. Številni so glasovali kot bi šlo za … volitve. Milijoni volivcev, ki jim gre zaradi konservativne vlade v življenju slabo in jim je šlo zaradi njene varčevalne politike in kleščenja sociale po globalni finančni krizi, ki je izbruhnila leta 2008 še slabše, so hoteli konservativno vlado, ki je razpisala referendum in zagovarjala članstvo v EU. Ali pa zaradi apatije niso šli na referendum. Takih je bilo 13 milijonov. Zdaj večina med njimi zahteva nov referendum. Kot ga zahtevajo številni mladi, ki med prvim niso bili polnoletni, ker bodo oni, ne pa večinoma starejši in stari "zmagovalci" referenduma, živeli z nešteto slabimi posledicami brexita, o katerih danes Britanci vedo veliko več.

O popačenju demokracije

Brexit je mnoge reči na Otoku obrnil na glavo. Tudi pojmovanje demokracije. Od vsega začetka. Brexit je bil dobljen predvsem z lažmi in zavajanjem javnosti. Bil je ideološko-politični projekt vladajočih konservativcev, ki je zaradi članstva v EU vedno sprto stranko rešil pred razcepom. V kampanji so zagovorniki brexita kršili volilni zakon. Eden od njihovih kolovodij je v kazenskem postopku. Pa Theresa May, ki naj bi bila pred referendumom proti brexitu, neusmiljeno ponavlja, da je brexit "volja ljudstva", ki jo je nujno uresničiti.

Mayeva že vse odkar so drugi voditelji EU odobrili osnutek ločitve, ki mu na Otoku rečejo "Mayin brexit", kot pokvarjena plošča trdi, da sta altermativi samo dve: kaotični nesporazumni brexit in slovo od brexita (za katerega se lahko Britanija odloči enostransko brez soglasja evropskih partneric, kot je pred dnevi razsodilo sodišče EU).

Prvič po brexitskem referendumu (27. 6. 2016) in prvič po začetku maratonskih pogajanj o umiku Britanije iz EU (29. 3. 2017) se sprti zagovorniki in nasprotniki brexita strinjajo: osnutek brexitskega sporazuma, ki jim ga ponuja Mayeva, je nekaj slabšega kot je članstvo v EU, ker bi bila Britanija napol v in napol zunaj EU brez kakršnekoli pravice sooodločanja.