Začetek kopalne sezone v senci onesnaženja vode v Žusterni

Po celi Sloveniji se je uradno začela tudi sezona kopanja, a ne brezpogojno. Na javnem kopališču ob morju v Žusterni, kjer so v preteklem letu kopališče dodobra obnovili, bo maksimalna kapaciteta kopališča 700 obiskovalcev, ki bodo morali paziti na varnostne razdalje in razkuževanje rok. A bolj pomembno vprašanje je, kdo bo Žusterno sploh želel obiskati. Tamkajšnji prebivalci so namreč v kopalni vodi opazili fekalije iz počene kanalizacijske cevi, ki ogrožajo zdravje kopalcev in neokrnjeno stanje tamkajšnjega okolja. Prisotnost fekalij v vodi pa so potrdili tudi na NIJZ, na koprski občini pa vse očitke o onesnaženosti kopalne vode zanikajo.

