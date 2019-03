Začetek motoristične sezone: asfalt je še hladen, ceste pa polne peska

Na cesti smo lahko srečali že kar nekaj motoristov, ki so izkoristili sončno in toplo vreme. A policija in člani Zavoda Beli angeli opozarjajo na nevarnosti, ki prežijo nanje. Lani je bilo na naših cestah kar 625 nesreč, v katerih so bili udeleženi motoristi. Najhujše nesreče povzročijo vozniki drugih vozil z izsiljevanjem, a motoristi priznavajo, da nekateri med njimi ceste zamenjajo za dirkališča.