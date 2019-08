Začetek nove oboroževalne tekme?

To je bil prvi ameriški preizkus tovrstne rakete po dokončni odpovedi pogodbe o prepovedi raket srednjega dosega (INF) med ZDA in Rusijo 2. avgusta.Kot so v ponedeljek sporočili iz Pentagona, je raketa uspešno zapustila kopenski mobilni lanser in natančno zadela cilj po več kot 500 kilometrih letenja.

Pogodba INF iz obdobja hladne vojne je nameščanje kopenskih raket z dosegom med 500 in 5500 kilometrov prepovedovala. ZDA so sicer od INF odstopile z utemeljitvijo, da je to pogodbo Rusija kršila z razvojem in nameščanjem nove rakete 9M729, ki lahko nosi tudi jedrske konice.