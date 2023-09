Začetek odlova nutrij

Na Ljubljanskem barju se je začel odlov nutrij. Kot je pojasnil direktor Krajinskega parka Ljubljansko Barje, so namreč končali operativne in logistične priprave na odlov. Sedmim lovskim družinam so za zdaj podelili 20 živolovk, lovci pa bodo svoje delo izvajali diskretno, da ne bodo motili lokalnega prebivalstva, pojasnjujejo v krajinskem parku, pa tudi zaradi številnih nasprotovanj živalovarstvenikov, ki so prepričani, da bi nutrije sicer res lahko odlovili, a jih nato sterilizirali in kastrirali ter tako omejili njihovo razmnoževanje. Borili se bomo še naprej, poudarjajo v okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green.