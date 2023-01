V Zidanem Mostu so bili v petek priča dogodku, ki ga verjetno ne bo več, pa tudi želijo si ga ne. V ta majhen kraj so ves teden iz Avstrije prihajala velika modra dvigala z eno samo nalogo. To je, da dvignejo tovor, ki se je prevrnil že pred dvema tednoma, in sicer 290-tonski transformator in 90-tonsko vlakovno konstrukcijo. A da bodo Zidani Most zadovoljni zapustili, bo moralo miniti še nekaj dni.