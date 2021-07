Začetek šolskega leta pomeni stisko za marsikaterega otroka

Šolske potrebščine so lahko velik strošek in breme, še zlasti za socialno šibkejše družine z več otroki, zato jim s programom Veriga dobrih ljudi tudi letos poskušajo pomagati. "Družine oziroma otroke začnemo opremljati s šolskimi potrebščinami že kmalu po koncu šolskega leta, zato jih zbiramo skozi celo leto," pove koordinatorka projekta Živa Logar .

"To je primer torbe za drugo triado, kjer se zvezki že razlikujejo, so A4 veliki, brezčrtni, črtasti, karo," pojasnjuje Dejan Vučić iz Verige dobrih ljudi. S pomočjo donacij so tudi letos zbrali veliko šolskih potrebščin – samo prejšnji teden so jih razdelili približno 120 otrokom, a kar nekaj stvari še manjka. "Najbolj nam primanjkuje peresnic in zvezkov za prvo triado, tudi škarij, lončkov za tempera barve, beležk, čopičev in vodenih barvic," našteva.

Psihologinja Andreja Poljanec, sicer mati petih otrok, ki dobro ve, kaj začetki šolskih let pomenijo za družinski proračun, pravi, da je vloga staršev otroke spodbujati k velikodušnosti, srčnosti, empatični drži in naklonjenosti. Poleg staršev je prvi, ki lahko opazi stisko otroka, tudi učitelj, ki lahko svojemu učencu, ne da bi ga izpostavljal, potihem pomaga. "Zelo je dragoceno, če v resnici kar pokličejo starše in jih spodbudijo, da izpolnijo vlogo. Ti šolski skladi zelo lepo tečejo v Sloveniji, zelo dobro delujejo," pove.

Za lepo gesto se je odločil tudi Alen Menart, 29-letnik iz Celja, ki je svoj turistični bon podaril družini s štirimi šoloobveznimi otroki. In kaj ga žene v takšna dejanja? Kdo ga je spodbudil, da to počne? "V takšna dejanja me ženejo zgodbe ljudi, ki sem jih videl osebno v življenju in ki jih zasledim v medijih. Obožujem otroke in mi je težko, ko vidim, da nimajo niti možnosti za boljše življenje, ki pa ga s šolanjem zagotovo lahko imajo. Vse zasluge za te ideje in takšno mišljenje pa gredo moji mami, ki me je vzgajala tako, da če lahko pomagaš nekomu, ki je v stiski, to narediš brez oklevanja," pripoveduje.

Del Verige dobrih ljudi je lahko prav vsak izmed nas, vsaka naša malenkost nekomu lahko pomeni veliko. Če želite pomagati pri zbiranju šolskih potrebščin, lahko sredstva nakažete na transakcijski račun ali pa potrebščine osebno prinesete.